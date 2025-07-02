Haziran'da Kiraz Fiyatı Yükseldi, Karpuz Ucuzladı

İstanbul'da Haziran ayında kiraz yüzde 44,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Karpuz ise yüzde 31,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 180 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 46 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Haziran ayında kiraz fiyatı yüzde 44,29 arttı

Haziran ayındagıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan kiraz yüzde 44,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şöyle: Gıda ve alkolsüz İçecekler grubunda ye alan limon yüzde 41,37, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan deniz ve havuz kıyafetleri yüzde 25,86, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti yüzde 13,50, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan araba kiralama ücreti(günlük) yüzde 11,30, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan meyve suyu(Lt) yüzde 10,02, eğitim harcamaları yer alan özel amaçlı kurs ücreti yüzde 9,68, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan soğuk çay (lt) yüzde 9,10, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan ücretli dijital abonelikler yüzde 9,09, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan mazot-dizel (lt) yüzde 8,84, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan Antep fıstığı yüzde 8,83, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan elma yüzde 8,80, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan patlıcan yüzde 7,81, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan gofret yüzde 7,42, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kola (lt) yüzde7,39, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan ekme yüzde 6,35 oldu.

Haziran ayında karpuz yüzde 31,51 ucuzladı

Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan karpuz yüzde 31,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şöyle: Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan taze fasulye yüzde 26,60, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan sarımsak yüzde 16,25, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan edebi kitaplar yüzde 15,01, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kuru soğan yüzde 11,64, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yumurta yüzde 10,15, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 9,49, gıda ve alkolsüz içecek grubunda yer alan muz yüzde 7,29, gıda ve alkolsüz içecek grubunda yer alan patates yüzde 6,54, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kabak yüzde 4,68, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan LPG yüzde 3,70, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak yüzde3,45, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan dolmalık biber yüzde 2,75, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan ıspanak yüzde 2,66, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kıvırcık yüzde 1,95, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer ala barbunya yüzde 1,66 oldu. - İSTANBUL