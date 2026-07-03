Haziran Enflasyon Oranı %1,94 Artış Gösterdi

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verisine göre enflasyon haziran ayında yüzde 1,94, yıllık yüzde 51,49 oranında arttı.

ENAG, haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 oranında artış gösterirken, son 12 aylık artış oranı ise yüzde 51,49 olarak gerçekleşti.