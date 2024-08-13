Haziranda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş - Son Dakika
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Ekonomi

Haziranda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 447 milyon dolar, portföy yatırımlarında 591 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde net alış gerçekleşti.

13.08.2024 10:29
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 447 milyon dolar, portföy yatırımlarında 591 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB, Haziran 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 447 milyon dolar, portföy yatırımlarında 591 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 1 milyar 367 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 688 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 612 milyon dolar ve diğer sektörler 468 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 438 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 459 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 60 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 1 milyar 519 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 4 milyar 629 milyon dolar ve 234 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 226 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde haziranda 1 milyar 242 milyon dolarlık net artış oldu.

    Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

    		2024 Haziran2024 Ocak-Haziran

    A-CARİ İŞLEMLER HESABI407-16.494
    1.İhracat18.683123.611
    2.İthalat22.822154.096

    		Mal Dengesi-4.139-30.485
    3.Hizmet Gelirleri10.22047.241
    4.Hizmet Giderleri4.61725.840

    		Mal ve Hizmet Dengesi1.464-9.084
    5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.0696.348
    6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.12413.716

    		Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi409-16.452
    7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-2-42
    B.SERMAYE HESABI-6-28
    C.FİNANS HESABI-66-21.719
    8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3952.724
    9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu8424.692
    10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-1.0336.514
    11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-44218.722
    11.1.Hisse Senetleri-1.367-1.250
    11.2.Borç Senetleri92519.972
    12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.7649.740
    12.1.Merkez Bankası00
    12.2.Genel Hükümet019
    12.3.Bankalar4.8869.846
    12.4.Diğer Sektörler-1.122-125
    13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.79217.283
    13.1.Merkez Bankası-162-1.558
    13.2.Genel Hükümet234166
    13.3.Bankalar3.76618.447
    13.4.Diğer Sektörler-1.046228

    		Cari, Sermaye ve Finans Hesapları4675.197
    D.NET HATA VE NOKSAN775-11.472

    		GENEL DENGE-1.2426.275
    E.REZERV VARLIKLAR1.242-6.275
    14.Resmi Rezervler1.242-6.275
    15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

    Kaynak: AA

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