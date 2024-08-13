Haziranda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 447 milyon dolar, portföy yatırımlarında 591 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB, Haziran 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 447 milyon dolar, portföy yatırımlarında 591 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 1 milyar 367 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 688 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 612 milyon dolar ve diğer sektörler 468 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 438 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 459 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 60 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 1 milyar 519 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 4 milyar 629 milyon dolar ve 234 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 226 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde haziranda 1 milyar 242 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Haziran 2024 Ocak-Haziran A- CARİ İŞLEMLER HESABI 407 -16.494 1. İhracat 18.683 123.611 2. İthalat 22.822 154.096 Mal Dengesi -4.139 -30.485 3. Hizmet Gelirleri 10.220 47.241 4. Hizmet Giderleri 4.617 25.840 Mal ve Hizmet Dengesi 1.464 -9.084 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.069 6.348 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.124 13.716 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 409 -16.452 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -2 -42 B. SERMAYE HESABI -6 -28 C. FİNANS HESABI -66 -21.719 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 395 2.724 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 842 4.692 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -1.033 6.514 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -442 18.722 11.1. Hisse Senetleri -1.367 -1.250 11.2. Borç Senetleri 925 19.972 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.764 9.740 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 19 12.3. Bankalar 4.886 9.846 12.4. Diğer Sektörler -1.122 -125 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.792 17.283 13.1. Merkez Bankası -162 -1.558 13.2. Genel Hükümet 234 166 13.3. Bankalar 3.766 18.447 13.4. Diğer Sektörler -1.046 228 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 467 5.197 D. NET HATA VE NOKSAN 775 -11.472 GENEL DENGE -1.242 6.275 E. REZERV VARLIKLAR 1.242 -6.275 14. Resmi Rezervler 1.242 -6.275 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

Kaynak: AA