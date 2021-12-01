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HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira - Son Dakika

HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

01.12.2021 12:10
HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

HDP, 2022'de uygulanacak asgari ücretin net 6 bin lira olmasını önerdi.

Yeni yılın asgari ücretinin belirleneceği toplantı serisi bugün başlıyor. Hem hükümet hem de işçi kesimi, artan enflasyon karşısında iyice gerileyen alım gücünün artırılması konusunda mesajlar veriyor.

HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

HDP, dün akşam sosyal medyadan duyurduğu önerisinde, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi. HDP mesajında insanca yaşamanın pazarlığının olmayacağı belirtilerek "Asgari ücrete yapılacak zam lütuf değil, alın teri döken 10 milyondan fazla asgari ücretlinin hakkıdır. Asgari ücret 6000 TL olmalı, vergiden muaf tutulmalıdır" denildi.

Haftalık çalışma süresinin 35 saatte indirilmesin isteyen HDP, 6 bin lira ücret istedi.

HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

Asgari Ücret, HDP, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira - Son Dakika
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