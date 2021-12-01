HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

Yeni yılın asgari ücretinin belirleneceği toplantı serisi bugün başlıyor. Hem hükümet hem de işçi kesimi, artan enflasyon karşısında iyice gerileyen alım gücünün artırılması konusunda mesajlar veriyor.

Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum