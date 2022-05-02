Hepsiburada'dan ramazan ayında en çok kamp sandalyesi sipariş edildi - Son Dakika
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Hepsiburada'dan ramazan ayında en çok kamp sandalyesi sipariş edildi

02.05.2022 16:31
Hepsiburada'dan ramazan ayında en çok kamp sandalyesi sipariş edildi

Hepsiburada, geçen ayın en çok sipariş verilen ürünlerini sıralayarak kamp sandalyelerinin ilk sırada olduğunu duyurdu.

Hepsiburada, geçen ayın en çok sipariş verilen ürünlerini sıralayarak kamp sandalyelerinin ilk sırada olduğunu duyurdu.

Hepsiburada, ramazan ayında platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı.

Verilere göre, ramazan ayına denk gelen nisanda en çok temel tüketim ve gıda, sağlık-güzellik, züccaciye, hırdavat ve giyim kategorisinden alışveriş yapıldı. En fazla sipariş veren şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya olarak sıralandı.

Nisan ayının en çok sipariş verilen ürünlerini sıralayan şirket, kamp sandalyelerinin ilk sırada olduğunu açıkladı. Kamp sandalyelerini tava setleri, fındık kreması, bebek bezi ve havlu kağıtlar takip etti.

Mart ayına kıyasla siparişlerde en çok artış görülen kategori, temel tüketim ve gıda oldu. Bu kategoride en fazla sipariş verilen ürünler sırasıyla çay, fındık kreması, helva, Türk kahvesi, patates, havuç, karadut özü, piliç göğüs şeklinde sıralandı.

Züccaciye kategorisinde ise çay bardağı setleri en çok sipariş verilen ürün oldu. Çay bardağı setlerini tava setleri, termoslar ve kek kalıbı setleri takip etti.

Hepsiburada verilerine göre, sağlık ve güzellik kategorisinin dikkati çeken ürünleri güneş kremleri, ayak peeling maskeleri ve yüz temizleme jelleri olarak sıralandı.

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Hepsiburada, alışveriş, Ankara, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan ramazan ayında en çok kamp sandalyesi sipariş edildi - Son Dakika


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