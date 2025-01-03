Hepsiburada'nın Hisse Devir Onayı Tamamlandı

Ekonomi

E-ticaret platformu Hepsiburada, yüzde 65,4 oranındaki hissesinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye devir işlemi için gerekli onayların tamamlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2024 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, Hepsiburada'nın toplamda yüzde 65,4 oranındaki hissesinin Kaspi.kz tarafından satın alınmasına ilişkin, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar 2 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Olağanüstü Genel Kurul 31 Ocak'ta

Konuyla ilgili olarak Hepsiburada tarafından NASDAQ Borsasına yapılan açıklamada Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu'nun da 31 Ocak 2025 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Olağanüstü Genel Kurul'da, Hepsiburada'nın yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi de gerçekleşecek. - İSTANBUL