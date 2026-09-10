HESİAD, OVP'de PHES mevzuat hazırlığını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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HESİAD, OVP'de PHES mevzuat hazırlığını memnuniyetle karşıladı

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HESİAD, 2027-2029 dönemi OVP'sinde pompaj depolamalı hidroelektrik santrallere ilişkin mevzuat hazırlıklarının başlatılmasını değerlendirdi. Başkan Elvan Tuğsuz Güven, bu iradenin gerekli mevzuat, yatırım ve piyasa mekanizmalarıyla somut adımlara dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD), Orta Vadeli Program'da (OVP) pompaj depolamalı hidroelektrik santrallere (PHES) ilişkin mevzuat hazırlıklarının başlatılmasını değerlendirdi.

HESİAD'dan yapılan açıklamada, 2027-2029 dönemine ilişkin OVP'de PHES mevzuatının hazırlanmasının öngörüldüğü belirtilerek, sonraki aşamada uygun sahaların belirlenmesi, fizibilite ve şebeke bağlantısı çalışmalarının hızlandırılması ve yatırımcılar için öngörülebilir bir yatırım ve gelir modeli oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Derneğin ağustosta yayımladığı "Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller Teknik Raporu"nda ise PHES'lerin, artan güneş ve rüzgar kapasitesinin ihtiyaç duyduğu uzun süreli enerji depolama ve sistem esnekliğinin sağlanmasındaki rolüne dikkati çekildiği aktarıldı.

Raporda, PHES projelerinde ön fizibiliteden ticari işletmeye geçiş sürecinin 8 ila 10 yılı bulabildiği belirtilerek, Türkiye'nin 2035 enerji hedefleri doğrultusunda çalışmalara bugünden başlanması gerektiği ifade edildi.

Sürecin somut adımlara dönüşmesi önemli

Açıklamada görüşlerine yer verilen HESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, OVP'de PHES'lere yönelik mevzuat çalışmalarına yer verilmesini değerlendirerek, sonraki aşamada mevzuat, yatırım ve piyasa mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Güven, "PHES Teknik Raporumuzu yayımlarken temel çağrımız çok netti: Türkiye'nin pompaj depolamalı HES'ler konusunda kaybedecek zamanı yok. Bugün OVP'de bu alandaki mevzuat hazırlıklarının başlatılmasına yönelik iradenin ortaya konulduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

PHES'lerin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesinde rol üstlenebileceğine işaret eden Güven, "Bundan sonraki aşamada önemli olan bu iradenin gerekli mevzuat, yatırım ve piyasa mekanizmalarıyla hızla somut adımlara dönüşmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Güven, HESİAD'ın bu süreçte kamu kurumlarıyla işbirliği yapmaya ve teknik birikimiyle katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Çevre, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HESİAD, OVP'de PHES mevzuat hazırlığını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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