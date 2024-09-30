HİB\'den Bahşiş ve Konaklama Vergisi Talepleri

Ekonomi

Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sektörü, Ankara ziyareti sırasında 'bahşişin vergilendirilmesine ilişkin talebini ve konaklama vergisinin maktu tutarda turistlerden alınmasına yönelik görüşlerini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı iki konuyu da değerlendirmek üzere gündemine aldı.

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) lokomotifi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sektörü, talep ve çözüm önerilerini sunmak için HİB Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı Ankara'daki makamında ziyaret etti. Ticaret Bakanlığı'ndan 2025 yılı DFİF bütçesinden Turizm ve Seyahat ilgili Hizmetler sektörüne yönelik pay ayrılması talebinin iletildiği görüşmede ayrıca hizmet sektörü ticaretinin desteklenmesi ve markalaşmasına yönelik; Reklam-Tanıtım-Pazarlama, Bireysel ve Milli Fuar Katılım ile Yurtdışı Birim desteklerinden ve sağlık turizminde olduğu gibi sertifika ve belgelendirme desteğinin Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler sektörünün faydalanabilmesinin sağlanması için 5448 sayılı hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkında karar kapsamına alınması talep edildi.

Sektörün taleplerine olumlu yaklaşan Bakan Bolat, bahşiş ve konaklama vergisindeki sektör taleplerinin iletilmesini sağlayabilmek adına proaktif davranarak heyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yönlendirdi.

Hem ciro hem kirayı etkiliyor

Yapılan açıklamaya göre, heyetin dile getirdiği bahşiş konusu, özellikle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanların aldığı bahşişlerin vergi istisnası kapsamına alınması ile ilgiliydi. Bazı misafirler lokanta ve benzeri yerlere gittiklerinde kredi kartları ile yaptıkları ödemelerde bahşişi de hesabın içine dahil ettiriyorlar ve bu durum işletme için vergisel sorun oluşturuyor. Şöyle ki; tamamen garson ve diğer çalışanlara kalması gereken bu bahşişler hesaba dahil edilerek kurumlar vergisine konu kazanç haline geliyor; bu tür işletmelerde KDV fiyata dahil olduğu için bu bahşişlerden ayrıca KDV ödenmesi de gündeme geliyor. Bu durum sadece çalışanların gelir kaybına değil, aynı zamanda işletmeler için de ekstra maliyete neden oluyor. Çünkü bu bahşişler ciroyu da artmış gibi gösterdiğinden özellikle ciroya bağlı kira ödemelerinde kiraların artmasına neden oluyor.

Bakanlık değerlendirecek

HİB Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sektörü Başkanı Hediye Güral Gür yönetimindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanlığı ziyareti esnasında ödenen bahşişlerin vergilendirilmesindeki değişiklik taleplerini bakanlık makamı üst yönetimiyle yapılan görüşmede paylaştılar. Gür, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Artan işçilik maliyetleri sebebiyle yeme içme faaliyeti gösteren işletmelerde personelin (garson, motokurye vb.) sürdürülebilirliği sorun teşkil ediyordu bu bağlamda bahşiş uygulamasının mevcut gelişmelerle birlikte ele alınarak vergi istisnası konusunda destek olunabileceği talebimizi bakanlık makamı üst yönetimine ilettik. Öte yandan ciro kirası hesaplamalarında bahşişin kiraya konu hasılatın dışında kabul edilmesini talep ettik. Bu konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınması için hemen harekete geçen Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a da çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Nisbi yerine maktu vergi talebi

Heyetin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gündeme getirdiği diğer nokta konaklama vergisi konusuydu. Konaklama vergisinin nisbi değil maktu miktarla yeniden belirlenmesini talep ettiklerini belirten Hediye Güral Gür, "7194 sayılı 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile getirilen, nisbi oranla alınması esas olan 'Konaklama Vergisi' konusunda turizm sektöründe endişe ve tereddüt içinde. Şehir vergisi (city-tax) adı altında maktu olarak uygulanan dünya örneklerinden farklı olarak otelde konaklayan misafir adına nisbi olarak ve otelden alınan konaklama vergisi her bakımdan adil olmayan ağır bir yükümlülük getiriyor. Dünya örneklerinde olduğu gibi misafirlerden maktu olarak bir vergi alınmasının sektörü rahatlatacağı bilgisini de Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile paylaştık. Bu konulardaki çekincelerimizi ve fikirlerimizi ilgili makama sunduk kendilerinden değerlendirileceğine ilişkin bilgiler aldık. Ümit ediyoruz ki; bu konuda da yakın bir zamanda sektör için olumlu adımlar atılacaktır" dedi.

HİB Heyeti, Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sektörü Başkanı Hediye Güral Gür, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sektör Komite Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan ile Komite Üyeleri Banu Dedeman, Sadettin Cesur, Ogün Dönmez ve Genel Sekreter Dr. Fatih Özer isimlerinden oluştu. - İSTANBUL