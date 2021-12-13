Hiç acımadı! Annesinin üzerine kaynar su döktü

Olay, saat 12.30 sıralarında Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan A.Ö, henüz bilinmeyen bir sebeple annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. annesinin üzerine kaynar su döktü.

OĞUL GÖZALTINDA, ANNE HASTANEDE

Talihsiz kadın acıyla kıvranırken, evdeki tartışmayı duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö'yü gözaltına alırken, oğlunun döktüğü kaynar suyla yaralanan talihsiz kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.