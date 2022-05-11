Hindistan'a beyaz haşhaş ihracatında kota sorunu çözüldü - Son Dakika

Türkiye geleneksel ihracat ürünlerinden beyaz haşhaşta en önemli pazar olan Hindistan'ın salgın sürecinde alımı durdurmasının ardından alınan yeni kotalarla ihracat yeniden başladı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, ihracatçı firmalar, 2,5 yıl aradan sonra ürünlerini Hindistan'a göndermek üzere gemilere yükledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatında kotaların verilmediğini, 2,5 yıl sonra ihracatın tekrar başlamasından dolayı hem üreticiler hem de ihracatçılar olarak bayram coşkusu yaşadıklarını belirtti.

Hindistan'a beyaz haşhaş tohumu ihracatı için 17 bin 500 ton kota verildiğini ifade eden Öztürk, ihracattan 80 milyon dolar hedeflediklerini aktardı.

Öztürk, Türkiye'de yıllık ortalama 25 bin ton haşhaş tohumu üretimi olduğunu, 70 binden fazla üreticinin bu üründen geçimini sağladığı belirterek şunları kaydetti:

"Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının tekrar başlaması için sektörümüze her zaman destek veren Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş, Ticaret Bakan Yardımcımız Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarına çok teşekkür ediyoruz. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracatta yasaklı ürünümüz kalmadı. Birlik olarak 1 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Salgının hafiflemesiyle bundan sonraki dönemde haşhaş tohumu ihracatının kesintisiz devam etmesi için çaba göstereceklerinin altını çizen Öztürk, 2019-2020 sezonunda Türkiye'nin toplam haşhaş ihracatının 82 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.