Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el koydu - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el koydu

30.04.2022 20:54
Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el koydu

YENİ Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon devi Xiaomi'ya ait 725 milyon dolara el koydu.

YENİ Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon devi Xiaomi'ya ait 725 milyon dolara el koydu.

Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, döviz yasalarını ihlal etmesi iddiasıyla Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el konulduğunu bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, el koyma kararı şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Soruşturmada akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı belirtildi.

Yerel basına açıklama yapan şirket ise telif hakkı ödemelerinin ve beyanlarının yasal ve doğru olduğunu iddia ederek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için hükümetle yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020'de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

YORUMLAR
500
Çin'in dış ticareti Mart'ta yüzde 15 arttı Çin'in dış ticareti Mart'ta yüzde 15 arttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Döviz, India, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el koydu - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirdi: Faşist yüzünü ortaya koydu
20:37 Yeşilçam oyuncusu Kadir Kök, 83 yaşında yaşamını yitirdi
20:36 Kenan İmirzalıoğlu'nun şoförü aracını yol ortasına park edince sokak ortasında iki kadının tepkisiyle karşılaştı
20:34 Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi
20:29 Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak "yasa dışı dinleme" iddiası!
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
19:34 Hırçın çakal, plajda tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı
19:31 Şampiyonluk maçında ilk gol geldi! Trabzonspor affetmedi
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 21:01:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement