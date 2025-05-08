Hindistan-Pakistan savaşı bakın kimi zengin etti - Son Dakika
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Ekonomi

Hindistan-Pakistan savaşı bakın kimi zengin etti

Hindistan-Pakistan savaşı bakın kimi zengin etti

Hindistan ile Pakistan arasındaki artan jeopolitik gerilim, Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinde yükselişe yol açtı. Yatırımcılar, iki ülke arasındaki çatışmaların savunma harcamalarını artıracağına dair öngörüleri dikkate alarak hisse alımlarını artırdı.

08.05.2025 11:24
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Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine olumlu yansırken, konuya ilişkin haber akışı hisselerin yönü üzerinde etkili oluyor. Hindistan ile Pakistan arasındaki jeopolitik gerilimler küresel çapta jeopolitik risklerin artmasına neden oluyor. Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

ÇATIŞMALAR GÜN GEÇTİKÇE KIZIŞIYOR

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğu açıklamasını yaparken İslamabad yönetimi sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunun doğru olmadığını ifade etmişti.

HAVACILIK HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Pakistan'ın sınır ötesi saldırılarında Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, gerilimin artmasının nükleer savaşa yol açabileceğini belirtti. İki ülke arasında artan gerilim Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinde yükselişe neden oldu. AA muhabirinin savunma sanayi şirketlerinin borsalardaki 6-7 Mayıs tarihlerindeki fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre bu dönemde yatırımcısına Güney Koreli şirketler Hanwha Aerospace yüzde 8,8, HLB Co yüzde 2,4 kazandırdı. Japon Mitsubishi Heavy'nin hisseleri yüzde 1,9 yükseldi. Diğer bir Güney Koreli şirket HD Hyundai Heavy Industries Co yüzde 1,7, Singapur merkezli Singapore Technologies Engineering yüzde 1,3 Çinli AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company yüzde 1 kazandırdı.

SAVUNMA HARCAMALARININ ARTMASI BEKLENİYOR

Bölgede jeopolitik risklerin artmasının, Asya'daki savunma sanayi şirketlerini, savunma harcamalarına ve yatırımlara daha fazla yoğunlaştıracağı öngörüleri öne çıktı. Asya'da artan gerilim, ABD ve Avrupa merkezli şirketlerin hisse fiyatlarına yansımadı. ABD ve Avrupa merkezli şirketlerin borsalardaki performanslarına bakıldığında ABD merkezli şirketler L3 Harris Technologies'in hisselerinin yüzde 0,8, Lockheed Martin'in hisselerinin yüzde 0,7 arttığı görüldü. İsveçli Saab yüzde 0,2 ABD merkezli şirketler Boeing yüzde 0,2, Northrop Grumman yüzde 0,3, Fransız Thales yüzde 0,4, İtalyan Leonardo yüzde 0,4, ABD'li şirketler General Dynamics yüzde 0,4, RTX Corporation yüzde 0,5, Fransız Safran yüzde 0,5 kaybettirdi. Alman Rheinmetall AG'nin hisseleri yüzde 0,7, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisseleri yüzde 1,3, İngiliz şirketler Rolls-Royce'un hisseleri yüzde 2, BAE Systems'in hisseleri yüzde 2,3, Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 3,9, Fransız Dasault Aviation'ın hisseleri yüzde 5,2 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hindistan, Pakistan, Savunma, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hindistan-Pakistan savaşı bakın kimi zengin etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ghost Riley:
    iyi bari siz de akp'den aldiginiz paralari oraya yatirirsiniz 1 6 Yanıtla
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