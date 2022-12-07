Hiper Lojistik tür değişikliğine giderek anonim şirket oldu!

Türkiye'de lojistik sektörüne katma değeri yüksek girdiler sağlayan Hiper Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. büyümeye gitti. Kamu ve özel sektörde yer alan ihracat devi firmaların işlerini yapan, Hiper Lojistik, nevi (tür) değişikliğine giderek Hiper Lojistik A.Ş. olarak yola devam edecek.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Firmadan yapılan açıklamada, "Türkiye'de lojistik sektörüne katma değeri yüksek girdiler sağlayan ve kusursuz hizmet anlayışı ile Hiper Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak çıktığımız yola, bugün daha kapsamlı hizmet sağlamak için ekibimizi büyüterek müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle büyük bir aile olduk. Bu süreçte kamu ve özel sektörde yer alan ihracat devi firmaların memnuniyetini sağladık. Özverili çalışmalarımızı daha geniş kapsamlı çerçeve de hizmet sunmak adına firmamız nevi (tür) değişikliğine giderek Hiper Lojistik A.Ş. olarak yola devam ederek, yeni dönemde şube ve acentelerimizin yaygınlaşması lojistik sektöründe yeni pazarlarda hizmetler sunacağız" ifadelerine yer verildi.

"ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Bu yeni yolculuğumuzda daha iyi hizmet prensibimizden ödün vermeden, müşteri odaklı çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Ülkemize katma değeri yüksek girdiler sağlama inancı ile tecrübeli, genç ve motivasyonu yüksek ekibimizle küresel piyasalarda rekabet eden firma olmak için özverili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiper Lojistik A.Ş. olarak; Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerine ihracat, ithalat, transit ve Ortadoğu, Orta Asya Ülkelerine 3. Ülke taşımaları yapmaktayız. ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü), CMR Sigortası, FFL Poliçemizle müşterilerimize kaliteli ve güvenceli hizmeti ilke edinmiş global ölçekli iş portföyümüzle hizmet sunmaktayız. Firma yeni dönemde şube ve acentelerimizin yaygınlaşması lojistik sektöründe yeni pazarlarda hizmetler sunacak. Bu yeni yolculuğumuzda daha iyi hizmet prensibimizden ödün vermeden, müşteri odaklı çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Ülkemize katma değeri yüksek girdiler sağlama inancı ile tecrübeli, genç ve motivasyonu yüksek ekibimizle küresel piyasalarda rekabet eden firma olmak için özverili çalışmalarımıza devam edeceğiz."