Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı

23.05.2022 09:26

- (Özel) Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı Meşhur Hasanağa enginarı tarlalarını hırsızlar talan ediyor Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde coğrafi işaret tescilli enginar tarlalarına hırsızlar dadandı.

- (Özel) Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı

Meşhur Hasanağa enginarı tarlalarını hırsızlar talan ediyor

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde coğrafi işaret tescilli enginar tarlalarına hırsızlar dadandı.

Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'nde yetişen coğrafi işaret tescilli enginarın bir buçuk ila iki ay sürecek hasadının başlamasının ardından tarlalara hırsızlar girdi. Hasanağa'ya özgü toprak, su, iklim gibi unsurların yanı sıra geleneksel tarım yöntemi ile üretilen şifa deposu enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından da diğer bölgelerin enginarlarından ayrışıyor.

Hasanağa'da yaklaşık bin dönüm arazi üzerine ekili enginarların bu yılki fiyatı 12,5 liradan satılacak. Sadece Bursa değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde de bilinen Hasanağa enginarı, bu yıl rekolte açısından da çiftçinin yüzünü güldürse de çiftçiler hırsızlardan dert yandı.

Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan, "Enginar hasadının başlamasıyla birlikte hırsızlık olayları da artmaya başladı. Fideler sökülüyor, enginar değerli olmasından tarlara hırsızlar giriyor ve üreticiye ciddi zararları oluyor. Ana kafadan, tırnağa kadar enginarlar çalınmaya başladı. Ben güvenlik güçlerinin bize destek olmalarını istiyorum" dedi.

Hasanağa Mahallesi'nde bin dönüm araziye enginar ekimi yapıldığını kaydeden Turan, "7-8 dönümlük tarladan hırsızlık olayları oldu. Devam etmesinden korkuyoruz. Geçen sene de oluyordu hırsızlık olayları ama bu sene biraz daha arttı. Fidenin sökülmesi, enginarların kafasını kesiyor. Bunu yaparken de büyük küçük demeden tarlaya girdiği zaman tamamını söküyor. 4-5 dönüm başka bir tarlaya da hırsız girdi. 3 bin fide sökülmüş. Bu fidelerin sökülmesi, enginar büyüdüğü zaman da yana yatması anlamına geliyor. Bu söz ettiğim arazi içerisinde 60-70 bin lira kadar zarar oluştu. Hırsızı da biz yakaladık ve güvenlik güçlerine teslim ettik" şeklinde konuştu.

Gündüz vakti hırsızların bunu yaptığını belirten mahalle muhtarı Halil Turan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bursa istikametinden mahalleye doğru geliyordum. Tarlaya baktım ve birisini gördüm. Kenardaki fideleri söküyorlardı. Ne yaptıklarını sorduğumda 'Fideleri söküyorum, zarar vermiyorum' diye cevap verdi. Fidelerden bize turşu yapacağını söyledi. O fideler sökülünce zaten enginar yan yatıyor ve verim olmuyor. Enginar bir buçuk metre olduğunda onu altındaki fideler tutuyor" ifadelerini kullandı.

Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı
Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı
Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı
Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı
Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı
Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı

YORUMLAR
500
Edirne'de kent sakinlerine coğrafi işaretli beyaz peynir ve simit ikram edildi Edirne'de kent sakinlerine coğrafi işaretli beyaz peynir ve simit ikram edildi Terzi dükkanına dadanan hırsızlar kamerada Terzi dükkanına dadanan hırsızlar kamerada
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
12:01 Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
11:13 Maç sonu futbolcular birbirine girdi! Ringe dönen sahada 4 sporcu tekme tokat dayak yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:37:27. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement