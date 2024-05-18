Hisarcık'ta kuraklık nedeniyle pancar tohumları filiz vermedi - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcık'ta kuraklık nedeniyle pancar tohumları filiz vermedi

Hisarcık\'ta kuraklık nedeniyle pancar tohumları filiz vermedi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların kurak gitmesi nedeniyle ekimi yapılan pancar tohumları filiz vermedi. Pancar üreticileri, filizlenme için ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması başlattı. Ancak bu durum ek maddi külfet getiriyor.

18.05.2024 10:29
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde son günlerde havaların kurak gitmesi yüzünden ekimi yapılan pancar tohumlarının filiz vermemesi üzerine üreticiler ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 hafta önce ekimini yaptığı pancar tohumlarının henüz filiz vermediğini söyleyen Pancar üreticisi İsmail Şengül," Bu yıl yaklaşık 7 dekar alana pancar ekimi yaptım. Ancak yağmur yağmadığı için tohumlar filiz vermedi. Bunun üzerine pancar tohumlarının filizlenip topraktan çıkması için diğer üreticilerle birlikte ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması yapıyoruz. Bu da bizlere ek maddi külfet getiriyor" dedi.

Bu yıl ilçede 20 pancar üreticisi yaklaşık 500 dekar alana pancar ekim yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta kuraklık nedeniyle pancar tohumları filiz vermedi - Son Dakika

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