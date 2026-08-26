Hisarcık'ta Parke Taşı İncelemesi - Son Dakika
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Hisarcık'ta Parke Taşı İncelemesi

Hisarcık\'ta Parke Taşı İncelemesi
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Kaymakam Atam, köylerdeki parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi, bilgiler aldı.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Çatak ve Hocalar köylerinde devam eden parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeye İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş ile İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Demir de katıldı. Köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Kaymakam Atam, emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmaların köylere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta Parke Taşı İncelemesi - Son Dakika

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