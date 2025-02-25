Hisarcık\'ta Ramazan Pidesi Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki tip olarak çıkarılacak Ramazan pidesinin 25 ve 30 TL olarak satılması kararlaştırıldı.

Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, iki tip olarak çıkarılacak Ramazan pidesinin 295 gramının 25 TL'den 350 gramının ise 30 TL'den satılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Tosun, pide fiyatlarını belirlerken, hem kaliteli üretim yapmayı, hem de vatandaşların alım gücünü dikkate almayı hedeflediklerini söyledi. - KÜTAHYA