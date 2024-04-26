Hisarcık'ta Şeker Pancarı Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hisarcık'ta Şeker Pancarı Üretimi Artıyor

Hisarcık\'ta Şeker Pancarı Üretimi Artıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturuyor. Hisarcık Pancar Ekicileri Grup Başkanı Mehmet Özkan, ilçede pancar ekim alanlarında ve üretici sayısında büyük artış olduğunu belirtti. Bu yıl 20 üretici yaklaşık 500 dekar alana pancar ekimi yaparken, geçen yıla göre üretim miktarı da arttı.

26.04.2024 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Hisarcık Pancar Ekicileri Grup Başkanı Mehmet Özkan, Hisarcık ilçesi ve köylerinde ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan şeker pancarı ekim alanlarında ve üretici sayısında geçen yıla oranla büyük artış olduğunu söyledi.

Grup Başkanı Özkan," Bu yıl ilçemizde 20 pancar üreticisi yaklaşık 500 dekar alana pancar ekim yaparken, pancar kotası ortalama 2 bin ton civarında. Geçen yıl ise 12 üretici 236 dekar alana pancar ekimi yapmıştı. İlçemizde her yıl pancar üretimi giderek artıyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Mehmet Özkan, Hisarcık, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta Şeker Pancarı Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:26 Duruşma sonrası Dilan Polat’ın arkadaşları tarafından yüzüne tükürülen Banu Parlak: Adliyeden etten bir polis duvarıyla çıktım Duruşma sonrası Dilan Polat'ın arkadaşları tarafından yüzüne tükürülen Banu Parlak: Adliyeden etten bir polis duvarıyla çıktım
08:15 Sarallar suç örgütüne operasyon Elebaşı dahil 24 gözaltı Sarallar suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil 24 gözaltı
07:48 Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı
00:13 Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
07:59 İzmir Kordon Sahili’nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu İzmir Kordon Sahili'nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu
07:52 İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu
00:31 Adana’da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
00:00 Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor Meteoroloji’den 35 ile sarı kodlu uyarı Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 09:21:50. #1.13#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta Şeker Pancarı Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement