Hisarcık\'ta Şeker Pancarı Üretimi Artıyor

Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Hisarcık Pancar Ekicileri Grup Başkanı Mehmet Özkan, Hisarcık ilçesi ve köylerinde ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan şeker pancarı ekim alanlarında ve üretici sayısında geçen yıla oranla büyük artış olduğunu söyledi.

Grup Başkanı Özkan," Bu yıl ilçemizde 20 pancar üreticisi yaklaşık 500 dekar alana pancar ekim yaparken, pancar kotası ortalama 2 bin ton civarında. Geçen yıl ise 12 üretici 236 dekar alana pancar ekimi yapmıştı. İlçemizde her yıl pancar üretimi giderek artıyor" dedi. - KÜTAHYA