Hisarcık'ta yapımı tamamlanan Karapınar Göleti, tarım arazilerine su sağlayacak - Son Dakika
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Hisarcık'ta yapımı tamamlanan Karapınar Göleti, tarım arazilerine su sağlayacak

Hisarcık\'ta yapımı tamamlanan Karapınar Göleti, tarım arazilerine su sağlayacak

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapım inşaatı ihalesi yapılan 408 milyon 165 bin 747 TL'ye mal olacak Karapınar Göleti tamamlandığında 590 hektar tarım arazisi suya kavuşacak.

27.03.2024 07:05  Güncelleme: 07:09
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapım inşaatı ihalesi yapılan 408 milyon 165 bin 747 TL'ye mal olacak Karapınar Göleti tamamlandığında 590 hektar tarım arazisi suya kavuşacak.

İlçeye bağlı Kutluhallar Köyü Karapınar mevkiine yapılacak Karapınar Göletinin 22 Mart tarihinde 408 milyon 165 bin 747 TL'ye yapım inşaatı ihalesinin yapıldığını söyleyen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " 30 metre yüksekliğindeki gölet 2,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip. İlçemiz ve köylerimiz için büyük önem arz eden Karapınar Göleti inşaatı 15 Eylül 2026 tarihinde tamamlandığında 590 hektar tarım arazisi sulanacak. Tarımsal kalkınma yönünden bölgemiz, çok büyük bir cazibe merkezi olacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta yapımı tamamlanan Karapınar Göleti, tarım arazilerine su sağlayacak - Son Dakika

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