Kütahya\'nın Hisarcık ilçesinde yılın ilk asma yaprağı yoğun ilgi görüyor

Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Manisa Alaşehir'den getirilerek satışa sunulan yılın ilk asma yaprağı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden getirdiği asma yapraklarının kilosunu ilçede 70 TL'den satışa sunan Kadir Önal, yaklaşık üç ay süresince toplaması yapılan asma yapraklarının üzüm üreticilerinin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

İlçe halkı tarafından bidonlarda salamura yapılan bağ yaprakları kış aylarında tüketilmek üzere buzdolabı ve derin donduruculara konuluyor.

Türk mutfağının en önemli yemeklerinden birisi olan yaprak sarmaya ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirler rağbet gösteriyor. - KÜTAHYA