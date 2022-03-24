Hisarcık Ziraat Odası banka ile işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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Hisarcık Ziraat Odası banka ile işbirliği protokolü imzaladı

24.03.2022 10:15
Hisarcık Ziraat Odası banka ile işbirliği protokolü imzaladı

Hisarcık İlçe Ziraat Odası Başkanlığı üyesi bulunan üreticilere özel avantajlar sunmak amacıyla özel bir banka ile işbirliği protokolü imzaladı.

Hisarcık İlçe Ziraat Odası Başkanlığı üyesi bulunan üreticilere özel avantajlar sunmak amacıyla özel bir banka ile işbirliği protokolü imzaladı.

Çiftçilerin bu dönemde ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, banka ile imzalanan protokolün çiftçilere özel avantajlar sağlayacağını söyledi.

Üretimi sürdürülebilir kılmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Banka Şube Müdürü Tan Güneş, " Memleketimize duyduğumuz sorumluluk bilinciyle tarıma katkıyı, ülkemizin geleceğine yatırım bilinciyle odağımıza yerleştiriyoruz. Tarımdan elde edilen geliri arttırıp masrafları azaltmaya yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Hisarcık Ziraat Odasıyla işbirliğimiz ile çiftçilerimizi, verimliliklerini yükseltecek kampanyalarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık Ziraat Odası banka ile işbirliği protokolü imzaladı

YORUMLAR
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Ziraat Odası, Hisarcık, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcık Ziraat Odası banka ile işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika


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