Hitit Üniversitesinde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar masaya yatırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Hitit Üniversitesinde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar masaya yatırıldı

Hitit Üniversitesinde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar masaya yatırıldı

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Yönlendirme ve Koordinasyon Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi ekipleri, üniversite ve bölgesel kalkınma odaklı çalışmaları ele aldı. Toplantıda araştırma-geliştirme, kamu-üniversite-sanayi işbirliği, girişimcilik ve proje tabanlı eğitimler planlandı. Ayrıca, öğrenciler ve akademisyenler için Fikir Atölyesi faaliyetleri de görüşüldü.

27.04.2024 12:18
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Hitit Üniversitesinde bölgesel kalkınma odaklı yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Yönlendirme ve Koordinasyon Ofisi ile Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi ekipleri hem üniversite hem de bölgesel kalınma odaklı yürütülen çalışmaları ele aldı. Toplantıda araştırma-geliştirme, kamu-üniversite-sanayi işbirliği, girişimcilik ile teknoloji ve proje tabanlı eğitimler planlandı.

Öğrenciler ve akademisyenlere girişimcilik ve proje faaliyetlerinde ışık tutacak fikirlerini masaya yatırmaları için ön kuluçka alanı niteliğinde kurulan Fikir Atölyesi faaliyetleri de görüşüldü. Akademik ve sosyal imkanların sunulacağı Fikir Atölyesi, alanında uzman kişiler ve sanayi temsilcileri ile öğrenci ve akademisyenlerin bir araya gelecekleri çalıştaylar, eğitimler ve atölyelere ev sahipliği yapacak. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hitit Üniversitesinde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar masaya yatırıldı - Son Dakika

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