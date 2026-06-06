Hızlı Tren Hattı Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hızlı Tren Hattı Test Sürüşü Yapıldı

Hızlı Tren Hattı Test Sürüşü Yapıldı
06.06.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının test sürüşünde tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde gerçekleştirilen test sürüşünde, "Bugün, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Uraloğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridorlarından biri olan hattın bu yıl sonuna kadar hizmete alınmasının hedeflendiğini belirterek, projenin Türkiye'yi küresel lojistiğin merkez ülkelerinden biri haline getireceğini ifade etti.

"Orta Koridor'un Avrupa ucunu güçlendiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridorlarından biri olduğunu belirterek, "Daha bu haftanın başında Gürcistan'ın Ahılkelek şehrinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'nde üç kardeş ülkenin ortak iradesiyle çok önemli bir adım attık. Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla BTK Hattı artık daha etkin ve verimli bir şekilde işletilecek. Bu gelişme, Orta Koridor'un kapasitesini artırırken, bugün burada Çerkezköy-Kapıkule'de gerçekleştirdiğimiz test sürüşüyle de o zincirin Avrupa ucunu güçlendiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden de işletmeye alarak hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası demiryolu taşımacılık sektörünün hizmetine sunacağız" dedi.

"Türkiye'yi küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak"

Projenin yalnızca bir demiryolu hattı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine, Faw Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje, sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir" dedi.

"Hattı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz"

Projenin teknik detaylarına değinen Uraloğlu, hattın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattı bugün test sürüşü yapacağımız kısımdır. Hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun olarak planladığımız proje kapsamında; 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kapıkule'de lojistik trafiğini daha etkin yöneteceğiz"

Hattın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar elde edileceğini ifade eden Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Kapıkule Gar Sahası'nda yapmış olduğumuz genişletme çalışmaları ile mevcut durumda 253 bin metrekare olan toplam saha alanı 660 bin metrekareye, gar içi hat sayısını ise 23 adetten 42 adede çıkarıyoruz. Bu doğrultuda uluslararası demiryolu yük taşımacılığında yaşanan tren yığılmalarının önüne geçecek, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandıracak ve sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltacağız. Yani artık Kapıkule'de Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, hızlı trende de açıklamalarda bulunarak projenin hayırlı olmasını diledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Halkalı, Ulaşım, Yaşam, Test, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hızlı Tren Hattı Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

15:14
Özrü yetmedi Rahmi Koç’un “fıkrasına“ tepkiler çığ gibi büyüyor
Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "fıkrasına" tepkiler çığ gibi büyüyor
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
15:02
16 barodan ortak açıklama Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:27:32. #7.13#
SON DAKİKA: Hızlı Tren Hattı Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.