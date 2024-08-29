Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 61,77 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 61,77 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. H-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,05 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 56,51 artış gerçekleşti.

29.08.2024 10:24
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 61,77 arttı, aylık yüzde 4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,05 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 56,51 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 66,34 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 59,35 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 77,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,37 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 2,46 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,33 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,97 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 9,78 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,85 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 61,77 Arttı - Son Dakika

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