Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 87,09 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 87,09 Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 82,10 artış gerçekleşti.

31.05.2024 10:09
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 87,09 arttı, aylık yüzde 4,84 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 82,10 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,10 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,82 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 89,24 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,96 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,39 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 3,35 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,35 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,65 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,54 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 87,09 Arttı - Son Dakika

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