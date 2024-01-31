Hizmet Üretici Fiyatları Aralık Ayında Yüzde 81,18 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) hizmet üretici fiyatlarının 2023'ün Aralık ayında yıllık yüzde 81,18, aylık yüzde 3,59 arttığını açıkladı.
TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretici fiyatları, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 81,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,18 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,37 artış gösterdi.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 72,21 ARTTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,54, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,25, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 79,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,18, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,24 artış gerçekleşti.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,48 ARTTI
Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,48, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,20, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,42, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,46, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,20 artış görüldü.
Alt sektörlerde bir önceki yılın aynı ayına göre su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 38,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 45,69, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 70,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 131,64, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 115,51, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 112,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Alt sektörlerde bir önceki aya göre ise programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 11,15, konaklama hizmetleri yüzde 0,81, istihdam hizmetleri yüzde 0,26 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 22,47, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,33, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Dakika › Ekonomi › Hizmet Üretici Fiyatları Aralık Ayında Yüzde 81,18 Arttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?