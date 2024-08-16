Hizmet Üretim Endeksi 2024 Yılı Haziran Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretim Endeksi 2024 Yılı Haziran Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri azalırken, bilgi ve iletişim hizmetleri artış gösterdi.

16.08.2024 10:24
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Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,3 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1,1 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,9 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,6 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretim Endeksi 2024 Yılı Haziran Ayında Arttı - Son Dakika

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