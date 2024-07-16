Hizmet Üretim Endeksi Mayısta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretim Endeksi Mayısta Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,8, aylık bazda ise yüzde 1,3 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgi ve iletişim hizmetleri, idari ve destek hizmetleri ve gayrimenkul hizmetleri yükseliş kaydederken, ulaştırma ve depolama hizmetleri ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde azalış yaşandı.

16.07.2024 10:19
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Hizmet üretim endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 0,8, aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6, idari ve destek hizmetleri yüzde 5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 yükseliş gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,2 azaldı.

Hizmet üretim endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,6, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,4 artış kaydetti.

Kaynak: AA

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