Hizmet Üretim Endeksi Şubatta Yıllık Bazda Yüzde 13,8 Arttı

Tesla, Çin'de fiyat indirimi yaparak satışlarını artırmaya çalışıyor

Tesla, Çin pazarındaki satışlarını artırmak ve yerel rakipleriyle rekabeti sürdürmek için fiyatlarında önemli ölçüde indirim yaptı. Şirket, Model 3 için fiyatları yaklaşık 2 bin dolar düşürerek, yaklaşık 32 bin 600 dolara çekti. Benzer bir indirim, Model Y için de yapıldı. Bu adım, Tesla'nın Amerika'da da benzer fiyat indirimleri yapmasından hemen sonra geldi. Şirket, Amerika'da Model Y, X ve S modellerinde 2 bin dolarlık bir indirim yaptı ve otonom sürüş teknolojisinin fiyatını 12 bin dolardan 8 bin dolara düşürdü. Ancak şirketin Çin pazarında karşılaştığı zorluklar sadece fiyat indirimleriyle sınırlı değil. Tesla, 3 bin 878 Cybertruck elektrikli pikabı geri çağırmak zorunda kaldı, çünkü gaz pedalı bağlantısı riskli bir şekilde gevşeyebiliyordu. Tesla'nın Çin'deki fiyat indirimleri, şirketin elektrikli araç pazarında karşılaştığı artan rekabetin ve azalan satışların bir işareti. Fiyatları düşürerek rekabet etmeye çalışan Tesla, aynı zamanda güvenlik ve kalite sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyor. Bu gelişmeler, Tesla'nın 2024 yılını zorlu bir şekilde geçirdiğini ve şirketin elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürmesi için önünde bazı önemli engeller olduğunu gösteriyor.