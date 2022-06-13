Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor - Son Dakika
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Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor

13.06.2022 22:29
Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor

Bilecik'te hobi olarak çocuklara 60-65 fideyle çilek yetiştirmeye başlayan Yaşçın Nar, 4 yılda 60 dönüm arazisinde 100 bin köke çıktı.

Bilecik'te hobi olarak çocuklara 60-65 fideyle çilek yetiştirmeye başlayan Yaşçın Nar, 4 yılda 60 dönüm arazisinde 100 bin köke çıktı. 60 dönüm arazide herkes kendi çileğini toplarken Nar, pazarda satacak çilek bulamıyor.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yalçın Nar, hobi olarak kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmeye başladıklarını ifade etti. Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başta 2,5 dönüm olan bahçesinden yüksek verim alarak alanını 6 dönüme, ardından 16 dönüme son olarak da 60 dönüme çıkaran Nar, "Bu işe ben bir hobi bahçesi olarak başlamıştım 4 yıl önce. Hobi bahçesini çoğaltarak şu anda 60 dönüme kadar çıkarmış bulunmaktayız. İlk olarak 60-65 kökle başladık biz bu işe. Şu anda 60 dönümde 100 bin kök çileğimiz var. Güzel çilekler ürettik, güzel çilekler yetiştirdik. Vatandaşımızı bahçemize davet ettik. Vatandaşımız burada kendi topluyor çileğini. Tadına bakarak ve seçerek istediği çileği toplama imkanına sahip. Vatandaşımız memnun, burada vatandaş geliyor topluyor. Çileğimiz burada tükeniyor, pazara çilek çıkaramıyoruz bu yönden. İnşallah biz bunu 60 dönüm değil 100 ton 150 ton, 100 dönüm 150 dönüm gibi yerlere çıkarmayı planlıyoruz. İlk zamanlarda pazara çıkarıyorduk" dedi.

"Kendi ellerimizle topladığımız çileği yemek daha farklı"

Çilek bahçesine annesiyle çilek toplamaya gelen Tuncay Çankaya, birkaç yıldır buraya geldiklerini anlatarak, "Burada toplamak daha doğal oluyor. Hem kendi ellerimizle topladığımız çileği yemek daha farklı. Burası Bilecik için bulunmayan bir nimet. İnsanlar artık doğal ürünler istiyorlar. Son zamanlarda, özellikle pandemiden sonra tarımın önemi, doğal ürünlerin önemi bir kat daha arttı. İlk açıldığından beri doğal olması, dalından olması nedeniyle biz de gelip buradan ürünleri topluyoruz. Bunun reçelini falan da yapıyoruz. Böyle tüketmek daha güzel oluyor. İnsanlara da tavsiye ediyoruz. Gelip buralarda hem doğal ortamları görmek hem de dalından yetiştirdikleri çilekleri yemek hem güzel hem de onlar için bir ayrıcalık" dedi.

Öte yandan başta Bilecik, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar ellerindeki sepetlerle tarlaya girip, istediği çileği toplayarak satın alıyor. - BİLECİK

Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor
Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor
Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor
Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor
Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor
Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor
Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor

YORUMLAR
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Döşemealtı'nın 'Nar Taneleri' Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında Döşemealtı'nın 'Nar Taneleri' Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu
Kaynak: İHA

Bilecik, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor - Son Dakika

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