Hollanda'dan Alanya'ya İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Hollanda'dan Alanya'ya İlk Uçuş Gerçekleşti

Hollanda\'dan Alanya\'ya İlk Uçuş Gerçekleşti
11.07.2025 15:07  Güncelleme: 15:11
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Amsterdam'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gerçekleştirilen ilk uçuş, 184 yolcu ile su takı seremonisi ile karşılandı. Sezon boyunca toplam 32 sefer planlanıyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşti. 184 yolcu, su takı seremonisi ve karanfillerle karşılanırken, sezon boyunca 32 sefer planlanıyor.

Tui Airlines Nederland'a ait uçak, 20.45'te Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda su takı seremonisi ile karşılandı. Karşılama törenine; Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan ve protokol üyeleri katıldı. Karşılama programında yolculara ve uçak mürettebatına protokol üyelerince karanfil verildi. Açıkalın, uçak mürettebatına, Alanya'nın yöresel tatları S Pasta ve Çiğirdik ile ipek kozasından yapılan yaka çiçeği hediye etti. Daha sonra hep birlikte pasta kesilerek bu tarihi an ölümsüzleştirildi.

32 uçuş gerçekleştirilecek

Hollanda'dan uçuşlar, Tui Airlines Nederland ile her pazartesi ve perşembe günleri gerçekleşecek. 184 yolcuyla gelen ilk uçuşun devamında 1 Eylül tarihine kadar toplam 32 sefer planlanıyor.

"6 farklı destinasyondan uçakların inmesini sağladık"

Kış döneminde yapılan çalışmaların meyve vermeye devam ettiğini belirten Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, "Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'le birlikte Alanya Belediyesi'nin önderliğinde ALTAV, ALTİD ve TAV İşletmeciliği iş birliği ile geçtiğimiz kış döneminde uluslararası fuarlara katıldık. 2 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde 6 farklı destinasyondan uçakların inmesini sağladık. Bu serüvenimiz Danimarka ile başladı. Sonra Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Slovakya ve son olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan 184 yolcu geldi. Ne mutlu bizlere ki, Avrupa'nın ve dünyanın farklı destinasyonlarından direkt uçuşlar sağlıyoruz. İş birliği için değerli çalışma arkadaşım TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan'a teşekkür ediyorum. Onların da sayesinde Alanya'mız her geçen gün marka haline geliyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hollanda'dan Alanya'ya İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika

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