Rönesans Holding\'den Hollanda\'da tarihi işlem

Rönesans Holding'in iştiraki Ballast Nedam Development, Hollanda'nın bugüne kadarki en büyük konut işlemine imza atarak Eleven Square'deki 933 konutun Bouwinvest Residential Fund'a satışını gerçekleştirdi.

Amsterdam'ın simgelerinden Johan Cruijff Arena'nın hemen yanında konumlanan Eleven Square, Amsterdam'ın en yüksek konut kulesi projesi olmaya hazırlanıyor. Kentin yeni yaşam merkezlerinden biri olarak geliştirilen projedeki satın almanın, Hollanda konut piyasasında konut sayısı açısından rekor niteliği taşıdığı aktarıldı.

Amsterdam'ın en yüksek konut kulesi

145 metre yüksekliğiyle Amsterdam'ın en yüksek konut kulesi olması beklenen Eleven Square, kentin siluetine yeni bir simge kazandıracak. Yaklaşık 170 bin metrekarelik toplam alanıyla 28 futbol sahasına eşdeğer büyüklüğe sahip proje, 250'ye 150 metre büyüklüğünde benzersiz bir alanda geliştiriliyor. Toplam 1.100 konutun yer alacağı Eleven Square, çalışma alanları, kültür, spor ve eğlence merkezi gibi alanlar sunuyor.

Kentin referans noktalarında Ballast Nedam imzası

Ballast Nedam, başta Hollanda olmak üzere Avrupa'nın kalbinde sürdürülebilir yaşam alanları ve altyapı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Eleven Square'in komşusu olan 1993-1996 yılları arasında inşa edilen Avrupa'nın en ikonik stadyumlarından Johan Cruijff Arena da Ballast Nedam imzası taşıyor. Kanal projeleri ile Hollanda'nın sular altında kalmasını önleyici çalışmalar yürüten Ballast Nedam, ülkenin konut ihtiyacına modüler yapılar ile daha hızlı, daha sürdürülebilir ve daha ekonomik çözümler sunuyor. Ballast Nedam, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından WHO Sağlıklı Şehirler'in bir parçası olacak Cartesius Utrecht ile Hollanda'nın en sağlıklı mahallesine imza atıyor. Brabant Heeze'de geliştirilen ve yüzde 95'ten fazlası ahşap ve saman gibi doğal malzemelerden oluşan Green House ve e enerji pozitif yaşam alanı projesi Horizons gibi projeler ise iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayan örnek çalışmalar arasında yer alıyor. Tünel ve yol gibi altyapı projelerinde uzmanlığıyla öne çıkan Ballast Nedam'ın, Hollanda genelinde 40'tan fazla tünelde imzası bulunuyor. Ülkenin en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel ve batırma tüneli Maasdeltatunnel, şirketin porföyünde öne çıkan altyapı projeleri arasında yer alıyor. Ballast Nedam, Lüksemburg'ta yer alan Avrupa Yatırım Bankası'nın genel merkezinin genişletilmesi projesini üstlenerek, Avrupa'nın en önemli binalarından birini daha tamamlamaya hazırlanıyor.

Amsterdam'ın konut ihtiyacına katkı sunacak

Eleven Square'in hayata geçmesi, ilk kez konut edinecekler ve öğrenciler için farklı alternatiflerin yanı sıra Hollanda'nın yıllık 100 bin adet olan konut ihtiyacına da önemli katkı sunacak. Amsterdam Belediyesi tarafından hazır hale getirilen proje alanında, konut kulelerinin inşaatına 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlanması planlanıyor. - İSTANBUL