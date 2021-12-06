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"Home Connect, ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor" - Son Dakika

"Home Connect, ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor"

06.12.2021 12:21
"Home Connect, ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor"

Akıllı telefon veya tablet üzerinden ev aletlerinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Home Connect uygulaması ile ilgili bilgi veren BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, "Tüketicilerimize, yenilikçi ürünleri içeren bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz.

Akıllı telefon veya tablet üzerinden ev aletlerinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Home Connect uygulaması ile ilgili bilgi veren BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, "Tüketicilerimize, yenilikçi ürünleri içeren bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Home Connect teknolojisiyle hayatı kolaylaştırıyor. Ev aletlerimizi internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler uygulama ile bugünden ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor" diye konuştu.

Modern tasarım ve yenilikçi fikirlerle geleceğin teknolojisini evlere getiren BSH, akıllı telefon veya tablet üzerinden ev aletlerinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Home Connect, uygulaması ile hayatı kolaylaştırarak yenilikçi özellikleriyle tüketicilerin beğenisini topluyor. Elektrikli ev aletleri sektöründe yarım asırdır birçok yenilikçi ürüne ve işe imza attıklarını ifade eden BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, "Dijitalleşmenin etkisiyle dünya büyük bir değişim geçiriyor ve BSH Grubu olarak biz de dönüşüyoruz. Elektrikli ev aletleri sunan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital servisler, hizmetler ve içerikler geliştiren, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ve uçtan uca deneyimler sunan bir şirkete dönüşüyoruz. Tüm stratejilerimizi de bu doğrultuda kurguluyoruz. İçinde bulunduğumuz dijital çağda tüketicinin konfor alanını genişletmek, günlük yaşam kalitesini yükseltmek, zamandan tasarruf etmesini sağlamak büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda tüketicilerimize, yenilikçi ürünleri içeren bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Ev aletlerimizi internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler Home Connect uygulaması ile bugünden ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor" dedi.

"BSH, AR-GE ÇALIŞMALARIYLA ÖNE ÇIKIYO"

Ar-Ge harcamaları ve patent sayısıyla da öne çıktıklarını vurgulayan Sığın, "Grubun dünyadaki en önemli üç merkezinden biri olan Tekirdağ Çerkezköy'deki Ar-Ge merkezinde 2020 yılında yapılan Ar-Ge harcamaları 100 milyon TL'yi geçti. Her gün 3 patentli buluşa imza atılan BSH Ev Aletleri için inovasyon, teknolojiyi yaratma sürecinin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk Ar-Ge Merkezi sertifikasına sahip olan şirketimiz, Türkiye'de geliştirilen patentli teknolojilere sahip yenilikçi ürünleri dünya pazarına ihraç ediyor. Türkiye'de konumlanan 388 kişiden ulaşan bir ekip, üretim vizyonuna yön verecek önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'de 2020 yılında 31 patent tescil edilirken 1992 yılından bu yana tescil edilen patent sayısı ise 231'e ulaşmış durumda" diye konuştu.


Home Connect, ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor
Home Connect, ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Tablet, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Home Connect, ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor' - Son Dakika Ekonomi


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