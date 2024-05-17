Honaz\'ta Napolyon Kirazı Hasadı Başlıyor

Ekonomi

Honaz ilçesi, dünyaca ünlü Napolyon Kirazı'nın hasadı için hareketli günler yaşıyor. Erkenci kirazların hasadının tamamlanmasının ardından, bölgede bu hafta sonu Napolyon Kirazı'nın hasadı başlayacak.

Yaklaşık 1000 ton erkenci kirazın üretildiği Honaz ilçesinde, Napolyon Kirazı'nın özgün tadı ve aromasıyla biliniyor olması, bölgenin tarımında önemli bir yer tutuyor. Napolyon Kirazı'nın çekirdek ve sapının ilaç sektöründe kullanılması da dikkat çekiyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, bu yıl Napolyon kirazı hasadından yaklaşık 6-7 bin ton verim beklediklerini belirtti. Yelek, geçen yıla kıyasla doğal ve iklimsel etmenlerden kaynaklı olarak yaklaşık yüzde 30'luk bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Başkan Yelek, çiftçilerin bu yılki fiyatlandırmadan umutlu olduklarını vurgulayarak, "Napolyon Kirazı'nın dayanıklılığı ve özgün lezzetiyle talep görmesi, çiftçilerin gelecek için umutlarını korumalarına neden oluyor. Napolyon Kirazı hasadıyla birlikte, Honaz ilçesi hem yerel hem de ulusal pazarda adından sıkça söz ettirecek ve bölgenin tarımsal potansiyelini bir kez daha ortaya koyacak" dedi. - DENİZLİ