Honda\'nın Nisan-Aralık 2023 Net Karı Yüzde 49,1 Arttı

Ekonomi

Honda Motor'un Nisan- Aralık 2023 net karı, geçen mali yıla oranla yüzde 49,1 yükseldi.

Honda, 2023 mali yılı Nisan-Aralık bilançolarıyla mali yılın geri kalanına yönelik beklenti ve hedeflerini duyurdu.

Şirketin Nisan-Aralık 2023 net karı, geçen mali yılın aynı dönemine göre yüzde 49,1 artışla 869,6 milyar yene (5,82 milyar dolar) çıktı.

Satış gelirleri yüzde 19,8 artışla 15 trilyon yene (100,3 milyar dolar); işletme karı yüzde 46,7 artışla 1 trilyon yene (6,69 milyar dolar) ulaşan firma, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybı ve ham madde maliyetlerinin azalmasıyla tüm mali yıl beklentilerini de güncelledi.

Buna göre Honda, net karının, daha önce duyurduğu 930 milyar yen yerine 960 milyar yene (6,5 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

Yeni projeksiyona göre firmanın tüm mali yıl satış gelirleri 20,2 trilyon yen (135 milyar dolar), işletme karı da 1,25 trilyon yen (8,3 milyar dolar) olarak bekleniyor.