Honda pilotu Marc Marquez'den sezonun ikinci zaferi

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, kolundaki sakatlık sebebiyle verdiği 9 aylık aranın ardından döndüğü sezondaki 13'üncü yarışında ikinci zaferini kazandı.

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