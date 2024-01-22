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Hong Kong Borsası Son 15 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi - Son Dakika
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Hong Kong Borsası Son 15 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde borsa ana endeksi son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hong Kong Borsası'nda işlem gören en büyük şirketlerin listelendiği Hang Seng Endeksi, günü yüzde 2,3 kayıpla tamamladı. Endeks, 15 bin puanın altına gerileyerek Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Çin'in iki büyük gayrimenkul şirketi China Resources Land yüzde 11 ve Longfor Properties yüzde 10 kayıpla hisseleri en fazla değer yitiren şirketler oldu. Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden Tencent yüzde 3,3, Meituan yüzde 4,7 ve Baidu yüzde 3,6 değer kaybetti. Öte yandan Çin ana karasındaki menkul kıymetler borsaları da günü sert düşüşlerle tamamladı. Şanghay Borsası'nın Bileşik Endeksi yüzde 2,7 kayıpla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Şıncın Borsası'nın Bileşik Endeksi de yüzde 4,5 değer kaybetti. Yatırımcılar faiz kararlarından hoşnutsuz. Analistler, borsalarda üç haftadır devam eden düşüşün, yatırımcıların, Çin hükümetinin, ekonomik toparlanmadaki kırılganlık işaretlerine karşın teşvik önlemlerine başvurmamasından duyduğu karamsarlığı yansıttığını ifade etti. Çin Merkez Bankasının (PBoC) geçen hafta politika faizini yüzde 2,50'de sabit tuttuğunu hatırlatan analistler, bugün de bankanın 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi yönündeki kararın faizlerde indirim bekleyen yatırımcıları tatmin etmediğini kaydetti. Bankalar Arası Ulusal Fonlama Merkezinden yapılan açıklamada, kurumsal krediler gösterge kabul edilen 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3,45, emlak kredileri için gösterge kabul edilen 5 yıllık kredi faiz oranın ise yüzde 4,20'de sabit kalacağı bildirilmişti.

Hong Kong Borsası Son 15 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
22.01.2024 - 16:25,
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde borsa ana endeksi son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hong Kong Borsası'nda işlem gören en büyük şirketlerin listelendiği Hang Seng Endeksi, günü yüzde 2,3 kayıpla tamamladı.

Endeks, 15 bin puanın altına gerileyerek Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Çin'in iki büyük gayrimenkul şirketi China Resources Land yüzde 11 ve Longfor Properties yüzde 10 kayıpla hisseleri en fazla değer yitiren şirketler oldu.

Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden Tencent yüzde 3,3, Meituan yüzde 4,7 ve Baidu yüzde 3,6 değer kaybetti.

Öte yandan Çin ana karasındaki menkul kıymetler borsaları da günü sert düşüşlerle tamamladı.

Şanghay Borsası'nın Bileşik Endeksi yüzde 2,7 kayıpla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Şıncın Borsası'nın Bileşik Endeksi de yüzde 4,5 değer kaybetti.

Yatırımcılar faiz kararlarından hoşnutsuz

Analistler, borsalarda üç haftadır devam eden düşüşün, yatırımcıların, Çin hükümetinin, ekonomik toparlanmadaki kırılganlık işaretlerine karşın teşvik önlemlerine başvurmamasından duyduğu karamsarlığı yansıttığını ifade etti.

Çin Merkez Bankasının (PBoC) geçen hafta politika faizini yüzde 2,50'de sabit tuttuğunu hatırlatan analistler, bugün de bankanın 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi yönündeki kararın faizlerde indirim bekleyen yatırımcıları tatmin etmediğini kaydetti.

Bankalar Arası Ulusal Fonlama Merkezinden yapılan açıklamada, kurumsal krediler gösterge kabul edilen 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3,45, emlak kredileri için gösterge kabul edilen 5 yıllık kredi faiz oranın ise yüzde 4,20'de sabit kalacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hong Kong Borsası Son 15 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi - Son Dakika
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