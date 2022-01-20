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Honor Band 6 için yeni bir güncelleme yayınlandı - Son Dakika

Honor Band 6 için yeni bir güncelleme yayınlandı

20.01.2022 12:18
Honor Band 6 için yeni bir güncelleme yayınlandı

Akıllı bileklik HONOR Band 6 için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Akıllı bileklik HONOR Band 6 için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, güncelleme ile hem ölçüm hem de egzersiz tarafına yeni özellikler geldi.

1.47 inç AMOLED ekranı ile neredeyse bir akıllı saat izlenimi bırakan Honor Band 6'nın yeni güncellemesi ile akıllı bilekliğin halihazırda sahip olduğu 10 profesyonel egzersiz moduna göre özelleştirilmiş 85 yeni egzersiz modu daha ekleniyor. 95 egzersiz modu ile artık yaz ya da kış fark etmeksizin hemen hemen her spor dalında kullanılabilen Honor Band 6, "en büyük spor arkadaşı" oluyor.

Yeni güncellemeyi yapmak için bilekliği telefonla eşleştirdikten sonra sağlık uygulamasından cihazlara girilmesi ve Honor Band 6'yı seçtikten sonra en alt kısımdan "donanım yazılımını güncelleme" seçeneğini tıklamak yeterli oluyor. Buradan yazılım güncellemesi kontrol edilerek Honor Band 6 için yayınlanan son güncelleme indirilebiliyor.

1.47 inç büyüklüğüne, 2.5D kavisli cam ile gelen Honor Band 6, yüzde 64'e kadar ekran/kasa oranı sunuyor. 24 saatlik kalp atış hızı izleme, uyku izleme, kadınların aylıklarda döngü yönetimi, kandaki oksijen miktarının ölçümü (SpO2), Trurelax stres izleyici, egzersiz modları ve daha fazlasına sahip olan Honor Band 6, gün içinde kullanıcıya en yakın asistan oluyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor Band 6 için yeni bir güncelleme yayınlandı - Son Dakika Ekonomi


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