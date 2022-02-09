Honor, Türkiye'deki satış ağını genişletiyor

Honor, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için Türkiye'deki satış ağını genişletti.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, hafif ve ince tasarımı ile hem çalışanların hem de öğrencilerin her yere taşıyabileceği dizüstü bilgisayarı MagicBook modelleri başta olmak üzere, HONOR imzasını taşıyan tüm ürünler artık Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında da satılacak.

Halihazırda satışta olan Magicbook dizüstü bilgisayar serisi, Honor 50 ve Honor Band 6 gibi modelleri ile Honor Choice R1 akıllı robot süpürge, Honor Scale 2 akıllı tartı ve TWS kulaklık modelleri de bu mağazalarda bulunabilecek.

Honor'un şubat sonuna kadar sürecek indirim kampanyası da devam ediyor.

Öğrencilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştıran özellikleriyle dikkati çeken MagicBook 15 Intel işlemcili dizüstü bilgisayar modeli, sevilen giyilebilir ürünler Honor Band 6, Magic Watch 2 ve Earbuds X modellerindeki özel indirimler dikkati çekiyor.

Kampanya dahilinde Honor MagicBook X 15'in fiyatı özel olarak 7.999 TL'ye düşerken Google servisleriyle gelen akıllı telefon modeli Honor 50'nin fiyatı ise Hepsiburada'nın kampanyasında 9 bin 499 TL'ye alınabiliyor. Honor 50, Earbuds X hediyeli kampanyasıyla Vatan Mağazaları'nda ise 8 bin 999 TL'ye satılıyor.

Akıllı bileklik Honor Band 6, Sevgililer Günü kampanyası ile 479 TL'ye, Honor Magic Watch 2 modeli 1.889 TL'ye ve Çift Mikrofonlu Gürültü Azaltma ve 28 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olan Honor Earbuds X modeli ise 499 TL'ye satışta. Earbuds X ayrıca Sevgililer Günü'nde 449 TL'ye kadar fiyat indirimine sahip olacak.