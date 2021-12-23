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HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir - Son Dakika

HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir

23.12.2021 15:01
HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir

HSBC Portföy Yönetimi tarafından yayımlanan bültende Türk Lirası'nın bir süre istikrarlı biçimde seyir izleyebileceği belirtilerek bu durumun "uzun süre devam edemeyeceği unutulmamalı" uyarısında bulunuldu.

HSBC Portföy Merkez Bankası'nın pazartesi ve salı günü toplamda 7 milyar dolarlık rezerv satışı yapmış olabileceğini açıkladı.

HSBC bülteninde "Merkez Bankası günlük bilanço verileri ve swap verilerini kullanarak swaplardan arındırılmış net rezerv seviyesinin pazartesi günü 3.6 ve salı günü 3.4 milyar dolar olmak üzere toplamda 7 milyar dolar düştüğünü hesaplıyoruz. Açıklanan herhangi bir doğrudan döviz müdahalesi olmazken veriler Merkez Bankası'nın Hazine ile olduğu daha önce açıklanan protokol kapsamında piyasaya açıklamadan döviz satmış olabileceğine işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

"UZUN SÜRE DEVAM EDEMEZ"

"Merkez Bankası'nın TL'ye döviz satışı yönünde olası desteği TL'nin bir süre istikrarlı bir seyir izlemesine neden olabilir" ifadeleriyle devam eden bültende şu uyarıya yer verildi:

"Fakat 2020 yazında olduğu gibi bu desteğin sürdürülebilir olmadığı ve düşük net rezerv seviyeleri nedeniyle uzun süre devam edemeyeceği unutulmamalı. Bunun dışında, dövize endeksli TL mevduat uygulamasıyla bütçe açığı ve para tabanında görülebilecek olası yükselişler TL için çok kısa vadenin ötesinde potansiyel risk unsurları olarak önümüzde duruyor."

HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir

TCMB, Hsbc, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir - Son Dakika
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