HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir

HSBC Portföy Merkez Bankası'nın pazartesi ve salı günü toplamda 7 milyar dolarlık rezerv satışı yapmış olabileceğini açıkladı.

HSBC bülteninde "Merkez Bankası günlük bilanço verileri ve swap verilerini kullanarak swaplardan arındırılmış net rezerv seviyesinin pazartesi günü 3.6 ve salı günü 3.4 milyar dolar olmak üzere toplamda 7 milyar dolar düştüğünü hesaplıyoruz. Açıklanan herhangi bir doğrudan döviz müdahalesi olmazken veriler Merkez Bankası'nın Hazine ile olduğu daha önce açıklanan protokol kapsamında piyasaya açıklamadan döviz satmış olabileceğine işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

"UZUN SÜRE DEVAM EDEMEZ"

"Merkez Bankası'nın TL'ye döviz satışı yönünde olası desteği TL'nin bir süre istikrarlı bir seyir izlemesine neden olabilir" ifadeleriyle devam eden bültende şu uyarıya yer verildi:

"Fakat 2020 yazında olduğu gibi bu desteğin sürdürülebilir olmadığı ve düşük net rezerv seviyeleri nedeniyle uzun süre devam edemeyeceği unutulmamalı. Bunun dışında, dövize endeksli TL mevduat uygulamasıyla bütçe açığı ve para tabanında görülebilecek olası yükselişler TL için çok kısa vadenin ötesinde potansiyel risk unsurları olarak önümüzde duruyor."