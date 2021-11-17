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Huawei FreeBuds Lipstick, ön satışa sunuldu - Son Dakika

Huawei FreeBuds Lipstick, ön satışa sunuldu

17.11.2021 11:01
Huawei FreeBuds Lipstick, ön satışa sunuldu

Huawei FreeBuds Lipstick, Huawei Online Mağaza'da ön satışa sunuldu.

Huawei FreeBuds Lipstick, Huawei Online Mağaza'da ön satışa sunuldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei FreeBuds Lipstick, Huawei'nin Paris Estetik Araştırma Merkezi'nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor.

Huawei FreeBuds Lipstick'in paslanmaz çelik şarj kutusu 30 farklı işlem kullanılarak üretildi. Manyetik dizayna sahip şarj kutusu ayrıca aşınmaya da dayanıklı. Huawei FreeBuds Lipstick, klasik ruj tasarımını kulaklıkta buluşturuyor.

Huawei FreeBuds Lipstick, Huawei'nin 10 binden fazla insan kulağı modeline dayanan ergonomik simülasyon sistemine ve kulağın sekiz parçası üzerinde yapılan kapsamlı stres simülasyon testine dayanan endüstri lideri açık-fit tasarımını miras alarak, kulaklık tasarımını üst düzeyde rahatlık sağlayacak şekilde geliştirdi.

Öte yandan, Huawei FreeBuds Lipstick, kulak kanalı şeklini ve kullanım koşullarını otomatik olarak algılayan ve ardından kullanıcıların kulaklarına uyacak en uygun EQ ayarını atayan AEM EQ ayarına sahip. Tüketiciler, Huawei AI Life uygulamasını kullanarak, kişiselleştirilmiş bir ses deneyiminin keyfini çıkarmak için dengeli, bas güçlendirme ve tiz güçlendirme yapan üç EQ modundan birini seçebiliyorlar.

Huawei FreeBuds Lipstick, çevresel gürültüyü etkili bir şekilde alabilen çift mikrofonlu aktif gürültü engellemeye sahip. AEM gürültü engelleme teknolojisi kullanıcılar için 10'dan fazla set arasından en uygun gürültü engelleyici parametre setini otomatik olarak seçiyor.

Huawei FreeBuds Lipstick'in pil ömrü daha da artırıldı. Gürültü engelleme kapalıyken, tam şarjlı şarj kutusuyla 22 saat veya tam şarjlı kulaklıkla 4 saat müzik çalma sunan FreeBuds Lipstick'in uzun pil ömrü, kullanıcıların her zaman ve her yerde endişelenmeden müziğin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Huawei FreeBuds Lipstick, 2 bin 299 TL fiyat etiketiyle Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. 4 ay vade farksız taksit avantajından yararlanabilecek tüketiciler, 100 TL ön ödeme yapmaları karşılığında 200 TL indirim de kazanıyor.

Türk Lirası, Estetik, Huawei, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei FreeBuds Lipstick, ön satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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