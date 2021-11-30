Dar çerçeveli yüzde 94,7 ekran-gövde oranına sahip 6,67 inç büyüklüğünde ekran sunan Huawei nova 8i, Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, Huawei nova 8i, yüksek renk gamına sahip 2376 x 1080 FHD+ çözünürlük sunuyor. 66 W Huawei SuperCharge desteği ile Huawei nova 8i, 17 dakikada yüzde 60'a kadar ve 38 dakikada tasarrufu sağlayan yapay zeka algoritmalarıyla etkileşime giriyor.

Huawei nova 8i, 64 MP yüksek çözünürlüklü lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP bokeh lens takımından oluşan geniş, gelişmiş sensörlü ana kameraya sahip bulunuyor.

120 derece ultra geniş açılı kamera ile daha büyük bir perspektif keşfedilebiliyor. Güçlü AI derinlik algısını kullanan arka derinlik kamerası, arka planı bulanıklaştırarak ön planı vurgulayabiliyor. Yerleşik gürültü azaltma algoritması sayesinde daha önce karanlıkta gizlenen görüntüler görüntülenebiliyor. Yenilikçi, yapay zeka güzellik algoritmasına sahip ön kamera, her ayrıntıyı korurken her yüz için özel bir çözüm sunuyor.

Huawei nova 8i, 128 GB depolama alanı sunuyor ve 6 GB RAM ile aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmaya ve bunlar arasında akıcı bir şekilde geçiş yapmaya olanak tanıyor.

Toplam 7 dahili anteni ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla Huawei nova 8i, ister yatay ister dikey, güçlü sinyal ile akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca, Rahatsız Etmeyin Modu ile gelen aramalar veya mesajlar olduğunda bile kesintisiz oyun oynanabiliyor.

Huawei nova 8i, gece yarısı siyahı ve gümüş renk seçenekleriyle ve koruma kılıfı dahil olarak Huawei Online Mağaza'da 6 bin 499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Huawei ayrıca, 21 Ekim 2021'den önce Huawei üyeliğini aktif etmiş kullanıcılara 12 ay ekran koruma garantisi de sağlıyor.