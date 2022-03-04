Huawei ve Orbit Enerji yerli lityum pil üretimi için birlikte çalışacak - Son Dakika

Huawei Türkiye, İzmir merkezli enerji şirketi Orbit Enerji ile yeşil ve akıllı enerji çözümleri konusunda iş birliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, yeşil ve sürdürülebilir telekomünikasyon çözümleri için dünya çapında ve Türkiye'de yeni iş birlikleri gerçekleştiriyor. Huawei Türkiye, 2 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Orbit Enerji ile "Lityum Pil Yerel Üretim İş birliği" mutabakatı imzaladı.

İş birliği kapsamında; Huawei Türkiye ve Orbit Enerji, yerli lityum pil ve Enerji Depolama Sistemleri (ESS) üretiminde birlikte çalışacak. Ayrıca iki şirketin AR-GE uzmanları, yenilenebilir enerjinin payını artırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen, "Pil Yönetim Sistemleri" özelinde birçok yazılım geliştirecek.

"Yeşil bir dünya için yerel ortaklarımızla birlikte çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Dijital Güç İş Grubu Başkanı Gavin Zhao, Mobil Dünya Kongresi'nde bu yılki sloganlarının "Daha Fazla Bit ve Daha Az Watt" olduğunu, telekomünikasyon alanındaki çözümleri, daha az enerji tüketimiyle geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı, yerel operatörler ve işletmeler için yatırımda verimlilik sağlayacaktır. Profesyonel bir partner olan Orbit Enerji ile yaptığımız bu ortaklık ayrıca, yerel ve ulusal üretimi destekleyecek, yeşil enerji ekosistemini büyütecektir. Bu iş birliğinin, Huawei'in Türkiye'deki 20. yıl kutlamaları ile aynı dönemde gerçekleşmesi de mutluluk verici. Her zaman olduğu gibi daha yeşil bir dünya için yerel iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Huawei ile çalışmaktan gurur duyuyoruz"

Orbit Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Vahit Kaya enerjinin depolanmasının, telekomünikasyon alanındaki kritik konulardan biri olduğunu aktararak, "Huawei Türkiye ile iş birliğimiz, baz istasyonlarında kullanılan lityum pillerin yerelleştirilmesini sağlayacak. Devletimiz de yeşil enerji çözümlerinin yerel üretimini destekliyor. Bu noktada ileri teknoloji şirketi olan Huawei ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür işbirlikleri, yerel AR-GE Merkezlerini yeşil teknolojiler geliştirmeleri için daha fazla motive edecektir." değerlendirmesinde bulundu.