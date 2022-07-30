Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depolarda Azami Depolanabilme Süresi 24 Aydan 12 Aya İndirildi - Son Dakika
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Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depolarda Azami Depolanabilme Süresi 24 Aydan 12 Aya İndirildi

30.07.2022 11:28
Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depolarda Azami Depolanabilme Süresi 24 Aydan 12 Aya İndirildi

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumların hasat döneminden itibaren 24 ay olan lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi, 12 aya çekildi.

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumların hasat döneminden itibaren 24 ay olan lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi, 12 aya çekildi.

Ticaret Bakanlığı'nın, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÖNCEKİ YIL ÜRÜNLERİYLE DEPOLAMA ŞARTLARI BELİRLENDİ

Buna göre, lisanslı depolarda, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, aynı cins, grup, sınıf ve derecelerde olmaları şartıyla bir önceki yıl ürünleriyle karıştırılarak depolanabilecek.

DEPOLARDA AZAMİ DEPOLANABİLME SÜRESİ 12 AYA İNDİRİLDİ

Ayrıca, hasat döneminden itibaren ürünlerin lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 24 aydan 12 aya indirildi. Bu süre Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait ürünler için 24 ay olarak uygulanmaya devam edecek. Azami depolama süresi, depolama döneminin başlangıcı 1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında olan ürünler hariç, hasat dönemi 2022 yılı ve öncesi olan ürünler için 24 ay olarak uygulanacak.

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Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depolarda Azami Depolanabilme Süresi 24 Aydan 12 Aya İndirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depolarda Azami Depolanabilme Süresi 24 Aydan 12 Aya İndirildi - Son Dakika
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