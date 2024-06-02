Hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi, gelirini artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi, gelirini artırdı

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Yozgat'ta çiftçilik yapan Seyit Erol, hububat ekili 10 dönümlük kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi. Erol kurduğu badem bahçesiyle yılda 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Arazinin kıraç ve sulama maliyetinin yüksek olması nedeniyle hububattan beklediği verimi alamayan Erol, badem yetiştiriciliğiyle gelirini artırdı. Erol, bademin lif, yağ ve protein açısından zengin olduğunu belirterek vatandaşlara her gün bir avuç badem yemelerini önerdi.

02.06.2024 15:19
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Hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi, gelirini artırdı

YOZGAT - Yozgat'ta çiftçilik yapan Seyit Erol, hububat ekili 10 dönümlük kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi. Erol kurduğu badem bahçesiyle yılda 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde çiftçilik yapan Seyit Erol, daha önce buğday ve arpa üretimi yaptığı kıraç arazisinde yetiştirmeye başladığı bademle gelirini artırdı. Arazinin kıraç ve sulama maliyetinin de yüksek olmasından dolayı hububattan beklediği verimi alamayan Erol, yaptığı araştırma sonrası arazisini badem bahçesine dönüştürdü. 2017 yılında 10 dönüm arazisini 600 badem fidanı ile buluşturan Erol, 2020 yılında 300 kilograma yakın ürün elde etti. Verimin artarak devam ettiği badem bahçesinden Erol bu yıl 2 ton ürün elde etmeyi bekliyor.

Kıraç arazisine yıllardır arpa ve buğday ektiğini ancak istediği verimi alamadığı için alternatif ürüne yöneldiğini söyleyen Arpaç köyünden girişimci Erol, "Köyümde çiftçilikle uğraşıyorum, badem bahçesini 2017 yılında kurdum, 2020 yılında 300 kilogram badem aldım. Daha önce burada arpa, buğday ekiyorduk ama bir şey kazanamıyorduk. Çorak arazi olduğu için badem dikmeye karar verdim. Burası 10 dönüm bir alan ve burada 600 ağaç var. Bu sene verim çok yüksek, yağmurda iyi, bir sıkıntı olmazsa 2 tona yakın ürün almayı düşünüyorum." dedi.

Bahçenin bakımının zahmetli ve masraflı olduğuna da değinen Erol, "Bahçenin budaması, ilaçlaması çok zahmetli ama yine de ben bu işi severek yapıyorum, hububata göre çok iyi gelir elde ediyorum. Bademin kilogramını geçen sene 100 liradan verdik, bu sene fiyatları daha belli olmadı, duruma göre değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Bademin lif, yağ ve protein açısından zengin olduğunu hatırlatan Erol, vatandaşlara her gün bir avuç badem yemeleri önerisinde de bulundu.

Kaynak: İHA

Yozgat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi, gelirini artırdı - Son Dakika

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