Hukuk Müşavirliği Araştırması 2025 Yayınlandı

EY, 21 ülkede faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde görevli hukuk müşavirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "EY Hukuk Müşavirliği Araştırması 2025"i yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oxford Economics iş birliğiyle hazırlanan araştırma, hukuk departmanlarının dönüşümünü etkileyen faktörleri ortaya koyarken, dönüşüm sürecinde karşılaşılan engelleri de değerlendiriyor.

Araştırmada, jeopolitik gelişmeler, regülasyon baskıları ve teknolojik ilerlemeler, hukuk birimlerinin karşılaştığı en büyük dışsal zorluklar olarak sırasıyla yüzde 76, yüzde 75 ve yüzde 74 oranlarıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte kısıtlı bütçeler ve organizasyonel engeller, departmanların dönüşüm yolculuğunun önünde önemli birer bariyer oluşturuyor.

Verilere göre, hukuk departmanlarının yüzde 75'i teknoloji ve veri stratejilerini geliştirme yönünde adım atarken, yalnızca yüzde 25'i yapay zekanın alt alanı olan üretken yapay zekaya (GenAI) öncelik tanıyor. Katılımcıların yüzde 83'ü önümüzdeki dönemde bütçelerinde artış beklediğini belirtirken, yüzde 87'si aynı zamanda maliyet kontrolünü en önemli öncelik olarak görüyor.

"Operasyon modeli net biçimde tanımlanmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi ve Hukuk Bölümü Şirket Ortağı Mehmet Küçükkaya, araştırmanın, şirketlerin hukuk departmanlarının değişimini etkileyen faktörleri ve değişimi yavaşlatan ana unsurları ortaya koyduğunu vurguladı.

Küçükkaya, "Bu gelişimin başarılı olabilmesi adına hukuk departmanlarının, en yeni teknolojilere yönelmeden önce kısıtlı bütçelerin daha verimli kullanılması için işletme spesifik hukuk ihtiyaçlarını, problemli veya riskli alanları, fırsatları ve hukuk departmanının işletme bütününde etkili olacak hedef operasyon modelini net biçimde tanımlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Değişim stratejilerini sağlam temeller üzerine kuran hukuk departmanlarının bütçe tahsisi, yetenek yönetimi ve uzmanlık geliştirme gibi süreçleri daha etkin yürütebileceğine işaret eden Küçükkaya, şunları kaydetti:

"Çalışmada dikkat çeken bir diğer husus ise baş hukuk müşavirlerinin ve hukuk departmanı yöneticilerinin, bu süreçte kendi hukuk ekiplerinin gerçekten ihtiyaç duyduğu inisiyatiflere odaklanmalarının değişimin sahiplenilmesi ve başarılı bir şekilde yürütülmesi açısından önemli olduğunun tespit edilmiş olması. Kurumların GenAI'ın hızlı gelişiminin, geleceğin hukuk departmanlarını şekillendireceğini de göz önünde bulundurarak, mevcut yeteneklerin bu geleceğe hazırlanması için gerekli becerileri nasıl geliştireceklerini ve bu çalışmaların temelini oluşturacak bilgi havuzlarını bugünden planlamaları gerekiyor."