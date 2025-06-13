600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde ilk zam teklifi açıklandı.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in 2025 teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ise ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için de yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

"İKİNCİ TEKLİFİ BEKLİYORUZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

Ağar açıklamasının devamında, "Verilen teklif, işçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ve grev süreçleri önümüzde. Sayın Bakan'a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız. Enflasyonun sebebi işçi ve memur maaşları değil. Bu ücretleri enflasyona bağlamak haksızlık!" dedi.

BAKAN IŞIKHAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtmişti.

YÜZDE 50 ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.