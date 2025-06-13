600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
13.06.2025 16:03
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Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ilk teklif verildi. İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklife "Hayal kırıklığı" dedi.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde ilk zam teklifi açıklandı.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in 2025 teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ise ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için de yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

"İKİNCİ TEKLİFİ BEKLİYORUZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

Ağar açıklamasının devamında, "Verilen teklif, işçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ve grev süreçleri önümüzde. Sayın Bakan'a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız. Enflasyonun sebebi işçi ve memur maaşları değil. Bu ücretleri enflasyona bağlamak haksızlık!" dedi.

BAKAN IŞIKHAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtmişti.

YÜZDE 50 ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Hükümet, Ekonomi, Güncel, TÜHİS, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sedat Keskin:
    İzmir'e laf edenler belediye kadar olamayan devlet komedi gibi yazıklar olsun versene 30+19 yemedi buzuk 91 9 Yanıtla
  • 159756Sr:
    hahahahahhaha enflasyon yüzde 35.41 ama zam tüm yıl için 24 yaparsa bu arkadaşlar yapar yazık ne hâle getirdiniz ülkeyi 76 6 Yanıtla
  • 159756Sr:
    hahahahahhaahahahahaha enflasyon yüzde 35. 52 6 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sadaka gibi zam ama çalışana aynı enflasyon düşecek refah sevıyenız yükselecek 47 5 Yanıtla
  • Murat:
    has.........gel bide...... 33 3 Yanıtla
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