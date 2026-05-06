Hükümlülerin Tarımda İstihdamı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hükümlülerin Tarımda İstihdamı İçin Protokol İmzalandı

Hükümlülerin Tarımda İstihdamı İçin Protokol İmzalandı
06.05.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceza ve Tevkifevleri ile TİGEM arasında, hükümlülerin tarımda istihdamını amaçlayan protokol imzalandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için "Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Amacıyla Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan imza törenine, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz ile iki kurumdan yetkililer katıldı.

Gezginç, törende yaptığı konuşmada, açık cezaevinde bulunan hükümlülerin sosyal hayata kavuşturulması, adaptasyonu ile atıl iş gücünün tarımsal üretime aktarılması için protokol çalışması yaptıklarını söyledi.

Protokolle toplumsal dayanışmaya ve üretime destek vermeyi amaçladıklarını belirten Gezginç, "Türkiye genelinde 17 işletmemiz var ama hükümlülerin bunların 16'sında çalışabilmeleri, AFAD'ın da desteğiyle barınma ihtiyaçlarının sağlanarak işletmelerimizde profesyonel üretime ve iş gücüne katkı sağlamaları amacıyla bu çalışmayı planladık." dedi.

Söz konusu çalışmanın iki genel müdürlük açısından da son derece faydalı olacağını ümit ettiğini vurgulayan Gezginç, şöyle konuştu:

"Bu noktada çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürme kararı aldık. Buradaki arkadaşlarımız hem atıl iş gücünü üretime kazandıracak hem de tarımda ihtiyaç duyduğumuz iş gücünü bir noktada karşılamış olacaklar. Tarımsal üretim noktasında daha profesyonel şekilde bu mesleği icra edecek arkadaşları kazanmış olacağız. Burada ülkemizin sosyal yapısının olumlu etkileneceğini düşünüyorum."

"Pilot uygulama Dalaman Ceza İnfaz Kurumunda başlayacak"

Çelebi Yılmaz da hükümlülerin topluma kazandırılması için önemli bir çalışmaya imza atacaklarını belirterek, hükümlülerin üretken ve sorumluluk sahibi bir birey olmalarını amaçladıklarını bildirdi.

İstekli ve sağlık durumu uygun hükümlülerin söz konusu çalışma modeline dahil edilerek mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarını hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"TİGEM ile hayata geçireceğimiz bu işbirliği kapsamında ilk aşamada 16 tarım işletmesinde 50'şer, Şanlıurfa Ceylanpınar İşletmesinde ise 200 hükümlü olmak üzere toplamda 1000 hükümlünün tarım işletmelerinde çalıştırılması planlanıyor. Pilot uygulama olarak Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'nda başlayacağız ve daha sonra bu süreci artırarak devam edeceğiz. Hükümlülerimiz, bitkisel ve hayvansal üretimden tohumculuğa, marangozluktan laboratuvar hizmetlerine, makine bakımdan lojistiğe kadar geniş bir alanda yetenek ve ilgi alanlarına uygun işlerde çalışma imkanı bulacak. "

Konuşmaların ardından iki genel müdür işbirliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümlülerin Tarımda İstihdamı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:02:32. #7.12#
SON DAKİKA: Hükümlülerin Tarımda İstihdamı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.