Hülya Kırçuval, Sürdürülebilirlik Lideri Ödülünü Aldı

Akfen Holding'in kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, "Sürdürülebilirlik Lideri" ödülünün sahibi oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Fast Company Türkiye tarafından "Daha İyi Bir Dünya İçin: Karar, Denge ve Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Liderleri Zirvesi'nde "Sürdürülebilirlik Liderleri 50" listesi açıklandı. Listede yer alan Kırçuval, "Sürdürülebilirlik Lideri" ödülünün sahibi oldu. Ödül, Kırçuval'ın öncülüğünde TİKAV'ın yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma alanındaki çok boyutlu çalışmaların bir yansıması olarak öne çıktı.

Gerçekleştirilen projelerle kırsalda yaşayan kadınlardan üniversite öğrencilerine kadar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna katkı sunuldu.

TİKAV çatısı altında hayata geçirilen projelerle fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan bireylerin güçlenmesine odaklanan çalışmalar, eğitimden sosyal gelişime uzanan geniş bir etki alanı yaratıyor.

Kadınların ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaran bu projeler, yalnızca bireysel gelişimi değil, toplumsal dönüşümü de destekliyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel değil, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da ele alarak kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyor.

Vakıf, hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan bireylerin fırsat eşitliğine erişimini destekleyen sürdürülebilir bir etki alanı oluşturuyor.

TİKAV, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri imkanlar yaratmayı amaçlıyor.

Eğitimden kişisel gelişime, toplumsal farkındalıktan sosyal güçlenmeye uzanan bu çalışmalar, yalnızca bireysel kazanımlar değil, uzun vadeli toplumsal dönüşüm yaratma hedefiyle kurgulanıyor.

Sürdürülebilirliği, insana yatırım, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık temelinde ele alan vakıf, Türkiye'nin farklı kesimlerinde kalıcı değer üretmeye devam ediyor.

"Kadınların ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri alanlar yaratmak bizim için büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, TİKAV'ın 27 yıldır gerçekleştirdiği projelerle toplumun her kesimine ulaşarak sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, toplumsal kalkınmanın temel bir unsuru olarak ele aldıklarına değinen Kırçuval, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı ihtiyaçlara sahip bireyler için fırsat eşitliğini destekleyen projeler geliştirmek, özellikle kadınların ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri alanlar yaratmak bizim için büyük önem taşıyor. TİKAV olarak attığımız her adımda, bireylerin kendi hayatlarını dönüştürebilecekleri imkanlara erişimini artırmayı ve bu etkiyi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek ise ancak bu kapsayıcı yaklaşımın yaygınlaşmasıyla mümkün olabilir."

Kırçuval, Fast Company Türkiye tarafından verilen ödülün, yalnızca bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmaların değil, aynı zamanda bundan sonra TİKAV'ın atacağı adımlar için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.