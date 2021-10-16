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Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı - Son Dakika

Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı

16.10.2021 14:32
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı

Geçtiğimiz günlerde bir online ilan ve alışveriş platformunda satışa konan pert araç, şaşkınlık yaratmıştı. Sözde araç olan hurda topluluğu için 42.500 TL istenmişti. Söz konusu araç, satıldı ancak satıcının istediği fiyattan değil. Pert araç 20 bin liraya yeni sahibinin oldu.

Vatandaşlar bayilerde sıfır otomobil bulamadığı için ikinci el araçlara yöneldi. Durum böyle olunca ikinci el piyasasında fiyatlar aldı başını gitti. Geçtiğimiz günlerde bir online ilan ve alışveriş platformunda satışa çıkarılan pert bir araç gündem olmuştu. İlandaki resimlerde araç diye bir şey kalmamış bir hurda parçası topluluğu yer alıyordu. Ancak söz konusu hurda için 42.500 TL fiyat biçilmişti.

İLANI GÖRENLER ŞAŞIRIP KALDI

Perte çıkmış 2017 model Clio 4 araç, ilanını görenler büyük şaşkınlık yaşamıştı. İlan açıklamasında aracın plakalı ve ruhsatlı olduğu, muayenesinin yapıldığı, kasko değerinin olduğu belirtilmişti. Ayrıca ilan detayında "araç resimlerde görüldüğü şekilde sel hasarlıdır alıcısına hayırlı olsun" not olarak eklendi. Söz konusu ilan tepkilerin üzerine kısa bir süre sonra yayından kaldırılmıştı.

20 BİN TL'YE ALICI BULDU

Araç demeye bin şahidin gerektiği hurda topluluğu için yeni bir gelişme yaşandı. Pert araç satıldı ancak istenen fiyata değil. Aracı alan hangi maksatla aldı bilinmiyor ama araç 20 bin TL'ye gitti.

"TEPKİ GELİNCE İLANI KALDIRDIM AMA ARAÇ SATILDI"

Konuyla ilgili aracın satıcısı Erkan Çidan'dan da bir açıklama geldi. Çidan, "Kaç para yapar diye sembolik bir rakam yazdık. Bu arabanın yedek parça dahi olsa motoru 15-20 bin TL civarında. Baktım çok tepki var, telefonum susmadı ilanı kaldırdım. Ama araba 20 bin TL'ye satıldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ilan şöyleydi:

İlanı görenler gözlerine inanamamıştı! Hurda topluluğu 20 bin liradan satıldı
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı

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Son Dakika Ekonomi Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı - Son Dakika Ekonomi


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